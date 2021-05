Varkensboer stopt in Haaren en mag daarvoor twee burgerwoningen gaan bouwen

Vijf varkensboe­ren willen in Oisterwijk stoppen, terwijl raad tegen strengere geurnormen aanhikt

15 maart OISTERWIJK - Vijf varkenshouders in de gemeente Oisterwijk hebben zich aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Dat deelde wethouder Peter Smit (Algemeen Belang) de gemeenteraad donderdagavond mee. In het hele land hebben 503 varkenshouders ingetekend, terwijl het Rijk 300 had verwacht.