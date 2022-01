Varkensstal in Udenhout is nu een streekwinkel

Geen ratjetoe

Daarbij gingen ze niet over één nacht ijs. De twee bezochten verschillende streekwinkels en slagerijen in Nederland en België om ideeën op te doen voor hun eigen zaak. ,,Zo wilde ik rust en eenheid in de winkel”, zegt Kuijpers. ,,Niet allemaal verschillende kratjes qua afmeting en kleur. De winkelinrichting moest op elkaar afgestemd zijn.”

Van Gorp verbouwde ondertussen de stal om tot winkel: ,,Tot een jaar terug was de winkel nog varkensstal.” Daarnaast gingen ze aan de slag bij slagerij Timmermans in Helvoirt. ,,Ik was lerares in het basisonderwijs en ben daar parttime gaan werken”, zegt Kuijpers. Van Gorp ging er ook aan de slag. ,,Emmelie in de winkel en ik achter. Zo leerden we alle facetten van het slagersvak.” Nu het voor hun eigen winkel is, maakten ze ook kennis met inkopen. Maar korting vragen op voedsel doen ze niet, zegt Kuijpers. ,,Omdat we ook de aanbodkant kennen. Daar willen we zelf ook een eerlijke prijs.”