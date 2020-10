Vast gourmetten met kerstmuziek, wandelen of heel veel sjoelen: zo houden zij de moed erin

Nachtwin­kels vrezen voortbe­staan: ‘Alcohol­ver­bod kost tot 70 procent van mijn omzet’

15 oktober TILBURG - Het wordt zwaar, heel zwaar voor Ugur Suverekli. De uitbater van nachtwinkels, waaronder vier in Tilburg en één in Den Bosch, vraagt zich af of het nog wel zin heeft de deur op te houden als hij na acht uur 's avonds geen alcohol meer mag verkopen. ,,Misschien gaat het fenomeen avondwinkels wel verdwijnen.”