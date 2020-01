‘Vastelaovend’ in Tilburgse AH XL: ‘Pijnlijk’

Reacties op social media: ‘Kruikenstad blijkt tegenwoordig in Limburg te liggen. Ga je schamen.’ ‘Au. En dan wel ‘Brabantse’ pakkies verkopen.’ En het eloquente: ‘Oooooooohhhh neeeeeeeee, wat gênant. Auw. Auwauwauw.’



Vastelaovend: zo noemen ze in Limburg carnaval (waarmee wordt verwezen naar de vastenavond die op het eigenlijke feest volgt). Tilburger Joost Peters, oorspronkelijk Limburger: ,,Luister, ik vind het allebei gezellig, maar het Brabantse carnaval en de Limburgse vastelaovend zijn echt twee verschillende dingen.”



De reactie van Albert Heijn op Twitter: ‘Rustig wachten op de dag...’ (Dat heel Holland Limburgs lult). En yep: AH XL-baas Mario de Kort weet dat de borden eigenlijk niet bij Kruikenstad passen. ,,Alerte klanten waren er als de kippen bij om er op te wijzen. Het probleem is dat we met de carnavalspromotie zijn begonnen, maar we hebben op het moment alleen dit.” Hij kan er om lachen. ,,Het was een dilemma hoor.”



Of het nog verandert? ,,Ik mag het hopen.” Achter de schermen wordt er gewerkt om het recht te zetten, aldus De Kort.