Vastenactie zit zonder collecte: parochianen moeten hart laten spreken via bankrekening

OISTERWIJK - Ook de Vastenactie voor de armen in deze wereld komt door corona in het gedrang. Collecteren aan de kerkpoort of in de kerkbanken is immers niet mogelijk.

,,We hopen toch aandacht te krijgen voor ons project dat drie jaar loopt", zegt Marijke Blesgraaf namens de katholieken in Oisterwijk, Haaren, Moergestel, Hilvarenbeek en Diessen. Ze hoopt dat parochianen via de bankrekening toch hun hart laten spreken.

Het goede doel van zowel de Jozef- als Norbertus-parochie is een project voor vluchtelingen uit Zuid-Soedan die in Oeganda worden opgevangen. Vierhonderd vrouwen zetten zich in om voor hen water vast te houden en gewassen te kweken.

Volledig scherm De Vastenactie van de parochies van Sint Jozef en Sint Norbertus is de komende drie jaar bestemd voor een vluchtelingenkamp in Oeganda. © Jozef-parochie

Aanspreekpunt is priester Sander Kesseler, die een studiegenoot is van Francis de Meyer, pastoor van de Jozef-parochie (Haaren, Oisterwijk en Moergestel).

Kesseler is vorig jaar enkele malen voorgegaan in de kerken van De Meyer. Hij is ook momenteel vanwege familieomstandigheden in het land.

Quote We hopen toch aandacht te krijgen voor ons project dat drie jaar loopt Marijke Blesgraaf

Achter de Vastenactie gaat een landelijke organisatie schuil, die projecten op basis van een begroting goed moet keuren. De werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede (MOV) van de Jozef-parochie heeft het project in Oeganda met succes aangedragen.

Adventsactie: 3000 euro