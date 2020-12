Vattenfall mag aan de slag met zonnepark in Goirle

Tilburg heeft geen haast met verwijde­ren graffiti ‘Corona = leugen’

30 november TILBURG - ‘Corona = leugen’, staat er sinds kort in grote zwarte letters op viaducten op de Tilburgse randweg. De gemeente ziet geen reden de graffiti snel te verwijderen. Het is volgens een woordvoerster vooral een teken dat het corona-debat (ook) in Tilburg polariseert.