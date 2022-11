Vechten in de oorlog, nu revalideren in Tilburgs ziekenhuis: ‘Het leven geeft me nog een kans’

TILBURG - Oleksandr Rudnyk, een mitrailleurschutter van de Oekraïense 93ste brigade, revalideert al drie maanden in een Tilburgs ziekenhuis. Hij verloor een been bij Russische beschietingen. Het liefst zou hij terugkeren naar het front. ,,Mijn vrouw is niet meer boos op mij dat ik de oorlog in ben gegaan.”

Zijn grote sterke handen vertonen diepe littekens. Al heeft hij nog maar één been, het lijkt alsof hij daar al aan gewend is, zo snel staat hij op en gaat hij weer op bed zitten. Oleksandr Rudnyk, een soldaat van de 93ste Oekraïense brigade ‘Kholodnyi Yar’, verkenner en mitrailleurschutter, is al bijna drie maanden onder behandeling in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Voltreffer raakt de brigade

Rudnyk (34) raakte op 15 juli ernstig gewond tijdens gevechten met de Russen bij de Oekraïense stad Izyum. Met zijn brigade bewaakte hij een strategisch belangrijke snelweg. De schuilkelder waar hij zich op een gegeven moment bevond, bleek niet bestand tegen het vijandelijke vuur. Een voltreffer raakte de brigade.

,,Mijn vriend Artem werd gedood, drie soldaten en ikzelf raakten gewond. Niet door granaatscherven, maar door delen van het plafond die op ons vielen. De man die mij onder het puin vandaan haalde, werd later gedood in de buurt van de stad Bakhmut.” Rudnyk verloor zijn been bij de aanval. Zijn herstel in Nederland kan plaatsvinden in het kader van een gezamenlijk programma van de Nederlandse regering en het Oekraïense ministerie van Defensie.

Verbergen voor vijandelijk vuur

,,Volgens mij ben je tevergeefs naar me toe gekomen”, lacht Rudnyk vriendelijk. ,,Ik heb niets bijzonders gedaan in de oorlog, geen grote militaire avonturen beleefd.” Om er cynisch aan toe te voegen: ,,Over een oorlog als deze is eigenlijk niet meer te vertellen dan dit: je verbergt je voor vijandelijk vuur, de vijand verbergt zich voor jouw artillerie. Dat is het.”

Rudnyk woont in Dnipro, een stad met bijna 1 miljoen inwoners in het zuidoosten van Oekraïne. Hij werkte als administrateur in een hotel, als taxichauffeur en medewerker van een tankstation. In de laatste zes maanden voor de oorlog hield hij zich bezig met laswerkzaamheden: hij repareerde balkons, luifels en hekken bij particulieren.

Eind aan het normale leven

Tot 24 februari van dit jaar leefde hij samen met zijn vrouw en dochter en zoon het leven zoals zoveel andere Oekraïners: werken, thuis zijn voor de familie, de kinderen opvoeden. In de zomer op vakantie. De Russische invasie maakte daar plotseling een einde aan.

,,Begin maart besefte ik dat absoluut niet thuis toe zou willen toekijken”, zegt Ryudnyk. ,,Ik zou gek worden als ik niets zou doen. Daarom meldde ik me bij het leger, al kreeg ik daar ruzie over met mijn vrouw Inna. Ze wilde me niet laten gaan. Maar lijdzaam wachten op een Russische raket of op Russische soldaten die jou en je dierbaren willen doden? Dat nooit, vond ik.”

Russen in de buurt van Kiev

Soldaat Rudnyk sloot zich aan bij een militair trainingskamp van een maand voordat hij de oorlog in werd gestuurd. ,,Er was weinig tijd om je voor te bereiden, want de Russen stonden in de buurt van Kiev.”

Hoewel hij niet in militaire dienst had gezeten en nog nooit een machinegeweer had vastgehouden, werd hij toegewezen aan een verkenningspeloton. Een elite-eenheid die meestal meer risico’s neemt dan andere. ,,In die periode waren er bijna geen beroepsmilitairen in mijn peloton, alleen voormalige fabrieksarbeiders, zakenlieden, chauffeurs, enzovoort.”

De telefoon gaat. Rudnyk verontschuldigt zich en neemt op. Het is een van zijn wapenbroeders die samen met hem in de schuilkelder zat toen deze getroffen werd door een Russische raket. De man verloor zijn arm en ondergaat momenteel een behandeling in het Spaanse Zaragoza. Ze voeren een gesprek dat vol gevloek begint als het over de oorlog gaat, maar uiteindelijk klinken warme en vriendelijke woorden. De broederschap in de frontlinie blijkt sterk.

Uitrusting

De mannen praten over andere gewonde strijders van hun brigade, die nu verspreid over heel Europa in ziekenhuizen liggen. Ze hebben het over salarissen. Rudnyk ontvangt maandelijks 13.000 hryvnas (350 euro), zijn vriend krijgt 80 euro meer. Ze kochten er, toen ze nog meevochten in de oorlog, uitrusting van die de staat niet verstrekte. Zoals schoenen, warmtebeeldcamera’s, verrekijkers, handschoenen. Nu sturen ze geld naar hun familie in Oekraïne.

Rudnyks vrouw kwam in september naar Nederland om haar man op te zoeken. ,,Maar ze kon niet lang blijven, omdat ze voor de kinderen moest zorgen. Ze is overigens niet meer boos op mij dat ik de oorlog in ben gegaan. Ze is het nu eens met mijn standpunt. Wat zou ik graag dichter bij haar en mijn kinderen willen zijn.”

‘Toen ik depressief werd’

Ons gesprek wordt onderbroken door een verpleegster die een infuus komt aanbrengen. Al draagt ze een medisch mondmasker, ze lacht heel vriendelijk. ,,Nederlanders zijn fijne mensen en ze behandelen me hier ongelooflijk goed”, gaat Rudnyk verder.

,,Toen ik depressief werd, kwam er zelfs een psycholoog. Maar eigenlijk heb ik nauwelijks met hem gesproken. Ik geloof dat de beste psychologen mijn vrouw en mijn moeder zijn. Ze gaven me mijn zin in het leven terug, dus nu sta ik bij hen in het krijt. Daarom ga ik waarschijnlijk niet meer in het leger. Al wil ik het eerlijk gezegd wel heel graag.”

Een soldaat zonder been

,,Ik weet van een soldaat zonder been die terug is in onze brigade. Dat hij een prothese heeft, weerhoudt hem niet van het afvuren van munitie met een machinegeweer. Oorlog betekent een buitengewone ervaring. Wanneer jij en de andere jongens in een oude SUV wegrijden van Russische beschietingen, er overal mijnen exploderen, een vijandelijke drone in de lucht hangt, dat is allemaal niet in woorden uit te drukken. Je rijdt door de velden, beschietingen ontwijkend om uiteindelijk uit de gevarenzone te komen... Ik mis mijn wapenbroeders en dat leven.”

Maar of hij ooit nog terugkeert in het leger, is de vraag. ,,Artsen hebben op wonderbaarlijke wijze mijn ene been weten te redden, daar zit nu een metalen staaf in. Maar ik moet er opnieuw aan worden geopereerd. Voor de vijftiende keer, de zesde keer in Nederland.” Daarom moet Rudnyk nog maanden in het ziekenhuis blijven. Daarna wil hij een droom verwezenlijken.

Mag het ziekenhuis niet uit

Zijn ogen fonkelen als vuur. Maar als hij uit het raam kijkt, gaan ze geleidelijk ‘uit’. Een mooi land ligt buiten, maar Rudnyk heeft niet de kans om het te leren kennen: hij mag voorlopig het ziekenhuis niet verlaten. ,,Toen ik net hierheen werd gebracht, was ik er slecht aan toe. Ik dacht: ik ben nu een kreupele die niemand meer nodig heeft. Maar toen realiseerde ik me dat het leven me nog een kans gaf. Ik heb het overleefd, ik kan werken en nog steeds een mooi leven leiden.”

,,Ik zou graag een auto willen kopen en ermee door Europa rijden met mijn vrouw, naar landen en steden waar ik nog nooit ben geweest. Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Parijs en nog meer. En daarna terugkeren naar Oekraïne. Ik wil vooral naar huis, hoe goed of slecht het er ook is.”

