Veehouder vreest stroomkabel in de grond. ‘Daar gaan we twintig jaar last krijgen’

Oisterwij­ker loopt een marathon in de bloedhitte en eentje in de vrieskou voor het goede doel

10 augustus OISTERWIJK - Bart Merkelbach (37) uit Oisterwijk liep al marathons in China en New York om geld in te zamelen voor Kika in de strijd tegen kanker, maar hij staat nu voor twee nog extremere uitdagingen. Hij reist begin september af naar Jordanië om deel te nemen aan de woestijnmarathon van Petra. In oktober wacht het ijs van Groenland. Daar loopt hij de Polar Circle Marathon.