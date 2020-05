Veehouders Goirle vaker in overtreding dan andere boeren in Brabant

GOIRLE/RIEL - Veehouders in de gemeente Goirle gaan vaker de fout in dan andere boeren in Brabant. Dat blijkt uit het project Intensivering Toezicht veehouderijen, uitgevoerd door drie Brabantse omgevingsdiensten.

In 2019 is bij 6.400 controles bij Brabantse veehouderijen gebleken dat bij ruim de helft van die controles (53 procent) regels niet zijn nageleefd. In de gemeente Goirle ligt dat percentage vijf procent hoger, 58 procent.

Het gaat vaak om gedrag of nalatigheid, zoals het niet tijdig laten keuren van apparatuur of niet doorgeven van wijzigingen. Soms is asbest aangetroffen bij veehouderijen, in andere gevallen hield een boer minder koeien dan waarvoor hij een aanvraag had ingediend of stond een stal leeg.

Van de controles waarbij een overtreding is geconstateerd heeft dat in 72 procent geleid tot een bestuurlijke waarschuwing. Hierbij krijgt de ondernemer een termijn om de overtreding op te lossen.

Het aantal bedrijven in Goirle en Riel dat een sanctie of een last onder dwangsom heeft ontvangen is ten opzichte van het gemiddelde van andere gemeenten hoog: 11,1 procent tegen 4,6 procent. De hoogte van de dwangsom ligt tussen de 500 en 1500 euro. Dit is afhankelijk van de overtreding.

In Goirle werd bij drie procent van de veebedrijven te veel ammoniak uitgestoten en bij ongeveer een op de zes bedrijven werd mest opgeslagen van buiten het bedrijf. Andere overtredingen die zijn geconstateerd: gebrekkig onderhoud van dieseltanks en de luchtwasser installatie, of opslag van mest zonder dat die op een afsluitlaag ligt.