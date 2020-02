Veel actuele onderwerpen bij optocht in Haghorst, van nieuwe burgemeester tot processierups

Buurtvereniging 't Dekske voerde een leuke act op in het kader van de bestrijding van de processierups. ,,Om de rupsen te voorkomen, laten we de vogels in Haghorst wonen!”, luidde de tekst waarmee het ophangen van vogelkastjes werd gepromoot.



Vriendengroep Over d'n Bult uit Moergestel trok als groep bakkers met veel lekkers door de straten van Haghorst. Hekkensluiter van de optocht was een letterlijk tijdens de carnaval deurdraaiende feestvierder. Toch nog het motto als uitsmijter in de optocht.