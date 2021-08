Veel belangstelling, maar winkelruimtes onder Stadhuis in Tilburg staan al maanden leeg

SERIE: VOLKSZANGERS Youri Broers snel rijzende ster in Goirle ‘Elke zanger wil in Ahoy staan, maar dat zijn dromen’

16 augustus GOIRLE - Het liefst spreekt Youri Broers voor het interview in zijn eigen Goirle af, in Café d’n Brands. ,,Want daar ben ik ontstaan, zeg maar.” In Tilburg had het ook gekund als Café De Kok nog open was, want daar kwam hij altijd.