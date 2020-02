Veel bezwaren ingediend tegen tunnel onder spoor Rijen

Wel schuldig, geen straf: directeur The Grass Company hoeft niet de cel in om voorraad softdrugs

15:58 TILBURG - Wel schuldig, maar geen straf. Dat oordeelt de rechter over directeur Marco de Jong van coffeeshopketen The Grass Company na de vondst van een ‘stash’ in Tilburg. Justitie had hem daarvoor graag vier maanden in de cel gezien.