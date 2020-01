Veel brokstukken bij botsing voor hotel Van der Valk in Tilburg

Video Dode man gevonden in water bij Wolterbeek­s­traat Tilburg, geen sprake van misdrijf

4 januari TILBURG - In het water aan de Wolterbeekstraat in Tilburg is zaterdagmiddag een dode man gevonden. Het slachtoffer is volgens de politie niet door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft de identiteit van de man vastgesteld.