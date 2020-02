Veel creativiteit bij optocht in het Haaikneuterrijk, maar Max 100 steelt de show

De groep moest af en toe laveren om met de metershoge Max de ruimte tussen de bomen te vinden, maar de handen gingen er voor op elkaar. Dat lukte ook de groep Biertjewipers & co die met hun groep het lerarentekort op een ludieke manier onder de aandacht brachten. De leraar in kwestie was te klein om een kwetsende tekst van het bord te vegen!



Maar een optocht in het Haaikneuterrijk is geen optocht als Pietje van de Wiel zou ontbreken. Als Dorus met 'de mot in mijn lijf' vroeg hij aandacht voor de buxusmot. Bijzonder mooi was het spel rond de wagen van De Lampelèèrs met hun Chateau Meiland. De uitslagen van de Haaikneuters worden pas maandagavond bekend gemaakt.