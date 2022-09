Veel klachten over brandlucht in omgeving Tilburg en Breda, Peelbrand vermoedelijk oorzaak

Op sociale media vragen mensen zich af of de brandlucht uit Best komt, waar deze nacht een natuurbrand heeft gewoed. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt dat er al sinds vanochtend 07.00 uur mensen klagen over de brandlucht in de omgeving van Tilburg en Breda. ,,Het vermoeden is dat het mogelijk te maken heeft met de natuurbrand in de Peel.” Melders geven aan dat de lucht chemisch kan ruiken.