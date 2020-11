Véél meer vuurwerkoverlast in Tilburg. Of hebben de melders een korter lontje? ‘Iedere avond is het raak’

Het aantal meldingen over vuurwerkoverlast ligt vele malen hoger dan in voorgaande jaren. Vanaf 5 oktober tot afgelopen zondag (8 november) kwamen er in Tilburg 54 meldingen binnen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er tien. In 2018 waren dat er 17. Niet alleen in Tilburg is die toename te zien, het is een landelijke trend.