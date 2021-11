Veel nieuwe namen op kieslijst D66 Tilburg voor komende verkiezingen

Voorzitter Mieke Heuvelmans is niet bang dat daarmee een hoop opgebouwde dossierkennis verdwijnt: ,,De meeste nieuwe namen zijn achter de schermen al een tijdje actief voor D66, bijvoorbeeld in het bestuur of als fractieondersteuning. Anneke Dunning zat in een vorige raadsperiode al in de raad. Zo hebben we een mooie mix van continuïteit en vernieuwing. Onze kandidaat-raadsleden zitten vol ambitie om zich met hart en ziel voor onze gemeente in te zetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat D66 ook in de volgende periode een verbindende factor blijft.”