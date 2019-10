Veel om geroepen, eindelijk daar: Tilburgse Dille & Kamille is klaar voor de opening

Inhaalslag

Het was een kwestie van tijd voor de zaak in Tilburg een vestiging zou openen. Dille & Kamille is een inhaalslag aan het maken in Brabant, de provincie waar de keten jarenlang was ondervertegenwoordigd. Recent ging er een winkel in Eindhoven open, Breda heeft al een winkel, Den Bosch krijgt er afgelopen jaar eentje (de 32e vestiging) en nu is Tilburg aan de beurt.



In 1974 ging de eerste Dille & Kamille open in een werfkelder aan de Oudegracht in Utrecht. Sinds de opening van de eerste winkel heeft het bedrijf een gestage groei doorgemaakt. Dille & Kamille heeft met Tilburg erbij inmiddels meer dan 30 vestigingen in België en Nederland.