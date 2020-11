Veel ‘onveilige’ speeltoestellen aan vervanging toe in Tilburg

Op andere plekken veranderden de hekken zelf juist in speeltoestellen, met alle risico's van dien. Voor SP-burgerraadslid Annemarie Brouwers reden om vragen te stellen aan wethouder Mario Jacobs (GroenLinks). Die stelde maandag dat de gemeente te maken heeft met een ‘vervangingspiek’. ,,De toestellen zijn jaren geleden in een golf geplaatst, waardoor ze nu ook in een golf aan vervanging toe zijn.” Met name in de Reeshof is de gemeente daar al mee begonnen, maar volgens Jacobs wordt het grootste aantal toestellen in 2021 en 2022 vervangen.



,,Het is een dilemma”, zegt Jacobs. ,,De toestellen zijn onveilig en daarom zetten we er hekken omheen. Maar we moeten de situatie goed in de gaten houden.” Maar omwonenden, zoals rond het Willie Wortelplein, hebben vaak geen idee wat er met ‘hun’ speeltoestel gaat gebeuren. ,,Wordt het weggehaald? Komt er iets voor terug? Wij hebben niks gehoord”, aldus een bewoonster van de Buys-Ballotstraat. Volgens Jacobs worden de omwonenden geïnformeerd door het bordje aan het hek en hebben sommige bewoners persoonlijk uitleg gekregen. Per toestel wordt momenteel een (budgettaire) afweging gemaakt of er een renovatie mogelijk is of dat het hele toestel vervangen moet worden.