Veel politie op de been in binnenstad voor Willem II-wedstrijd, verschillende cafés dicht

,,Geen zin in gezeik en we weten niet wat we kunnen verwachten”, zegt een Tilburgse kroegbaas. Daarom is zijn café op donderdagavond dicht tijdens de wedstrijd Willem II tegen de Rangers uit Schotland.



Aan de Korte Heuvel zijn opvallend veel zaken dicht. Waarom? Supporters kunnen niet naar het stadion, café De Kok is gedwongen gesloten. En ja, de meeste supporters zullen netjes de wedstrijd volgen, daar niet van, maar als het misgaat zit je met de gebakken peren, klinkt het. ,,Nu met corona wil je al helemaal niet het risico lopen dat het chaotisch wordt of te druk in de zaak.”



Een paar van de ondernemers willen al een half jaar duidelijkheid, maar die kwam pas laat. ,,En dan plan je maar een avondje met de vrouw weg.”