Veel rook, weinig vuur: brand in flatgebouw Tilburg valt mee

Het was geen woonruimte die in brand stond, nee, er woedde een brand in de containerruimte. Het vuur had de brandweer snel onder controle, er kwam vooral veel rook vrij. Bij een woning, gelegen boven de ruimte, brak de brandweer een deur open om er zeker van te zijn dat daar niemand aanwezig was. Tijdens de werkzaamheden van de brandweer mocht niemand de flat betreden, of er uit gaan.