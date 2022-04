Veel schade aan wagens na botsing in Dongen

met video Sporters brengen 708.000 euro bijeen in Vrijthof Challenge

HILVARENBEEK - Over de rode loper, via de kiosk, dwars over het Vrijthof in Hilvarenbeek. Die eer viel zaterdag de circa 1500 deelnemers aan de Vrijthof-Vrijthof Challenge te beurt. Maar wel allemaal getekend door de geleverde inspanning.

24 april