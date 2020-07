Veel schade na inbraak bij meubelzaak Moergestel: ‘Dit is misschien al wel de 29ste keer’

Woensdagmorgen om 5 uur ging het alarm van PVS Meubelen aan de Sonman in Moergestel. Zijn broer was er snel bij, evenals de politie. Eigenaar Van Spaendonck: ,,Maar de inbrekers waren al weg, ze zijn maar paar minuten binnen geweest. Erin en eruit.”

29 keer ingebroken

Sinds het bedrijf op de Sonman is gevestigd, in 2004, is er volgens de eigenaar misschien al wel 29 keer ingebroken. ,,Overigens vooral in het begin, toen was het iedere maand raak. De laatste keer is al wel een aantal jaar geleden.”