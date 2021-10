Veel sociale huurwoningen op ‘nieuw’ Koningsplein, aanpak Stadsforum versneld

Orkest Orventus verklankt zondag in de Concert­zaal de klimaatcri­sis

13 oktober TILBURG - Soms betoverend, soms verontrustend. Zo wil Orkest Orventus zondag de klimaatverandering muzikaal en visueel ten tonele voeren. ‘Pale Blue Dot’ is de titel van het concert dat om 14 uur in de Concertzaal in Tilburg aanvangt.