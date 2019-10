Veel steen in Tilburgse tuinen

TILBURG - Tuinen van Tilburgers bevatten relatief veel stenen bedekking. Slechts 19 procent van de Tilburgse tuinen is groen ingevuld, tegenover 36 procent gemiddeld in Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte in samenwerking met Climate Adaption Services. De onderzoekers brachten in totaal drie miljard vierkante meter tuinen in kaart. Per gemeente en zelfs per buurt werd gemeten welk aandeel van de particuliere tuinen bestaat uit groen.

,,In Tilburg ligt dat ruim onder het landelijke gemiddelde en dat terwijl er best veel acties zijn in Tilburg om mensen te stimuleren tot vergroening”, zei GroenLInks-raadslid Evelien Kostermans maandag tijdens het vragenhalfuurtje. ,,Met dit onderzoek kunnen we mensen nog veel gerichter verleiden hun tuin te vergroenen. Dat kan ook zorgen voor temperatuurdaling. Dat kunnen we goed gebruiken in die hete zomers.”

Gericht campagne voeren

Wethouder en partijgenoot Mario Jacobs voelde zich aangesproken. ,,Als het om vergroening gaat kijken mensen al gauw naar de openbare ruimte. Maar een groot deel is particulier bezit, daar kunnen we nog een slag maken. Dit onderzoek is heel waardevol om mee te nemen en preciezer campagne te voeren.”