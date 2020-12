Veel te grote vrachtwagens uit veel te kleine straatjes: het blijft tobben met ‘fietsstraat’ Trouwlaan

Opstaan met het geluid van scheurend metaal aan de Trouwlaan. Het is vrijdagochtend en een vrachtwagen sleurt een geparkeerd autootje mee, tot op het verkeersbord iets verderop aan toe.



Straatbewoners Marieke Plasier en Max Sigmans kijken van het incident - een week geleden - niet eens meer op. ,,Het autootje van onze overbuurvrouw is in een jaar tijd ook al een keer of vier geraakt.”



Ze wonen er al een jaar of tien, zien hoe 'veel te grote vrachtwagens uit veel te kleine straatjes' komen rollen. Al jaren zien ze, en daar staan ze lang niet alleen in, met lede ogen toe hoe onveilig de straat is voor fietsers.



,,Sorry, maar ik heb werkelijk geen idee waar het 'fiets' in 'fietsstraat' op slaat", zegt buurtbewoner Eric Timmermans. ,,De kleur van het wegdek is anders. En de Korvelseweg is misschien nog iets onveiliger."