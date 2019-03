Veel te luid over de cityring: boete van 380 euro voor motorrijder in Tilburg

Twee oudere dames gewond als brommobiel op de kop slaat in Esbeek

0:39 ESBEEK - Op de Groenstraat in Esbeek is maandagavond rond 23.00 uur een brommobiel tegen een boom aangereden. Hij is daarna op de kop geslagen. In de wagen zaten twee oudere dames, die gewond raakten.