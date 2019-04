Veel vragen over drugs aan Centaurusweg Tilburg

Want volgens de raadsman was die hele actie niet zo normaal als de politie wilde doen voorkomen. Volgens de politie was er een integrale bedrijfscontrole. Een routineklus in samenwerking met de gemeente en de fiscus. En daarbij stuitten ze in een loods op de drugs en op twee Roemenen en een Pool. Die vluchtten weg, werden aangehouden en weer vrijgelaten. De eigenaar van het bedrijf waar de drugs lagen is nu verdacht, de vluchtende Oostblokkers zijn met de noorderzon vertrokken en niet te traceren.