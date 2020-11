Veilig stemmen op Park Stanislaus: ‘Wel jammer dat we het potlood niet mee mogen nemen’

RIB­W-cliën­ten zorgen voor overlast, klagen buren in Oisterwijk

16 november OISTERWIJK - De komst van 24 cliënten van RIBW met psychiatrische of verslavingsproblemen heeft flinke overlast in de Kerkstraat in Oisterwijk veroorzaakt. Dat staat in een brief van omwonenden aan de gemeenteraad.