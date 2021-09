Ver van huis belandde Hannah Hoek uit Tilburg in een nachtmerrie: diagnose MS

Prof-basketbal­ler Nené uit Tilburg op bezoek bij oude school: ‘Hou vol, voor mij leek het ooit ook onmogelijk’

23 september TILBURG - Nené Kiameso was vroeger een best brutaal jongetje. Maar ook eentje met dromen. Woensdag was hij even terug op zijn oude basisschool De Vlashof, waar zijn basketbalcarrière begon. Inmiddels is hij prof. ,,Ik was ooit een van jullie.”