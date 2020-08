Vera Hofman wandelt fluitend de toekomst tegemoet

Walk én talk

Herenboeren

Ze had die agenda na haar afstuderen aan het conservatorium in Tilburg net aardig gevuld als freelance fluitiste en de vaste dirigente van twee muziekverenigingen, ONA in Lage Mierde en De Vriendschap in Middelbeers. ,,Ineens mag en kan je het beroep waarvoor je tien jaar hebt gestudeerd niet meer uitoefenen. Ik vond dat moeilijk hoor.”

,,Dock Zuid wil de nieuwe thuishaven voor muziek zijn. Op dit moment zitten we met een man of tien, makers en hun organisaties, op de pilotlocatie. Vanaf het najaar gaan we uitbreiden. Het idee achter Dock Zuid is het verenigen van muzikale makers over alle genres. Samen staan we sterk en we kunnen veel van elkaar leren. We willen een stille revolutie in de muzieksector ontketenen.”