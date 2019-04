Verbeeten Challenge in Tilburg haalt recordbedrag op van 1,2 ton

Nog voor aanvang van de zonovergoten 6e editie van de Verbeeten Challenge was er al sprake van een voorlopig recordbedrag van 94.630 euro. Meer dan de in totaal 91.500 euro, die de Challenge afgelopen jaar opbracht. “Dit jaar leeft het meer dan andere jaren. Het is een soort van sneeuwbaleffect. Er is een vaste kern van deelnemers, maar je ziet de teams groter worden en ook vandaag melden mensen zich nog aan”, zegt Björn van Hamond, een van de ruim zeventig vrijwilligers. Hij ziet de humor er wel van in, als blijkt dat in een mum van tijd de veiligheidsspeldjes om rugnummers te bevestigen op zijn. “Dat zou een mooie krantenkop zijn, ‘Verbeeten Challenge slachtoffer van eigen succes!”

Borstkanker

Ook het Tilburgse gezin Van Besouw maakt zich op voor een sportieve dag, zelfs hondje Balou ontkomt niet aan een flinke wandeling van tien kilometer. Moeder Marijke (48) werd eind 2017 getroffen door triple negatieve borstkanker, een agressieve vorm die zo’n 15 procent van de vrouwen met borstkanker treft.

Dat ze zo kort na de diagnose en afgeronde behandelingen aan de Challenge meedoet, is dan ook een wonder. Al is dat besef er nog niet: “Ik ben er iets te nuchter voor. Misschien is het daarom ook goed om mee te doen, om me te realiseren dat het anders had kunnen aflopen.” Ze baalt dat ze door een onlangs verwijderde teennagel niet met haar man Jan, dochters Lisa en Elien en trouwe viervoeter Balou mee kan lopen. Toch laat ze het er niet bij zitten en kiest voor een 35 kilometer lange fietstocht.

Nare periode

De onvriendelijke behandelmethode voor vrouwen met borstkanker is ook Marijke niet bespaard gebleven. Ze houdt haar shirt omhoog en wijst tatoeagepuntjes op haar lichaam aan, een letterlijk in haar huid gegrifte herinnering aan een nare periode. De puntjes helpen laboranten om patiënten iedere keer op exact dezelfde manier te positioneren voor een bestraling. In het geval van een oppervlaktescanner zijn tatoeagepuntjes niet meer nodig. “Maar dat mammografie-apparaat vind ik ook vreselijk. Als het voor mannen bedoeld was, hadden ze allang iets anders uitgevonden.”