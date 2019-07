Verboden te varen op De Reusel, kanovaarders wijken uit naar Wilhelminakanaal

OISTERWIJK/HAGHORST - Het is vanaf donderdag 1 augustus verboden om te varen op de Reusel op het traject vanaf het Wilhelminakanaal bij Haghorst tot aan de samenkomst met de Voorste Stroom in Oisterwijk. Dat is balen voor kanoverhuurder Guus Mulders van De Reuselhoeve.

Waterschap De Dommel heeft het vaarverbod woensdag aangekondigd. Het waterschap ziet zich hiertoe genoodzaakt vanwege het lage waterpeil en het lage zuurstofgehalte van het water. De Dommel geeft aan alles in het werk te stellen om het leven in het water te beschermen. Door de lage waterstand kunnen boten ook vastlopen.

Uitwijken

Voor Guus Mulders van De Reuselhoeve in Moergestel betekent dit dat hij moet uitwijken met zijn kano’s. ,,Dat is natuurlijk best lastig voor ons, want in deze periode zij we afhankelijk van het kanovaren.” Hij ziet wel een uitwijkmogelijkheid. ,,Op het Wilhelminakanaal hebben we ook een mooie route tussen Biest-Houtakker en Haghorst en terug. Dan heb je niet de charme van het smalle riviertje, maar het is wel een rustig gedeelte van het kanaal en je kijkt zo natuurgebied De Hilver in.”

Volledig scherm Guus Mulders bovenop de uitkijktoren van zijn Reuselhoeve. © Tom Tacken/BD

Het beste ervan maken

Ideaal is het niet, want De Reuselhoeve ligt direct aan de Reusel. Mulders: ,,Dit brengt extra werk met zich mee en dat in het hoogseizoen. Maar we proberen er het beste van te maken en dit is een haalbare optie. Mensen hebben er ook begrip voor als je uitlegt dat de maatregel wordt genomen zodat de vissen kunnen overleven.”

Alvast kunnen oefenen

Het waterschap stelde vorig jaar ook al een vaarverbod in voor het gebied. De dertig jaar ervoor was dit niet nodig. ,,Vorig jaar hebben we drie weken op het Wilhelminakanaal gedraaid, we hebben dus alvast kunnen oefenen”, zegt Mulders met een knipoog. ,,Toen stond het water in de Reusel nog lager dan nu en liep je regelmatig vast.”