Verboden voor Chinezen en Italianen? La Trappe draait streng deurbeleid terug: ‘Was niet vriendelijk’

15:28 TILBURG - De stad Tilburg heeft een T als logo. Daar komt een tune bij. Als eerste stad in de wereld krijgt Tilburg een eigen melodie die past bij het karakter van de stad. Bedenker is Erwin Steijlen. De basis voor de Tilburg Tune heeft hij zelf gecomponeerd, maar het is de bedoeling dat muzikanten in de stad zijn deun omarmen en uitwerken. Een rap, een versie voor koren of blaaskapellen, Steijlen moedigt het aan. (Beluister de tune hierboven in het geluidsfragment).