Verbouw sporthal Achter de Tuintjes in Gilze valt miljoen duurder uit

GILZE - Het opknappen en deels herbouwen van sporthal Achter de Tuintjes in Gilze en het aanpakken van de buitenruimte rond de hal pakken een stuk duurder uit dan eerder ingeschat. Eind november stond de teller voor puur de sporthal op 2,3 miljoen, nu gaat de gemeente uit van een totaalbedrag van tussen 3 tot 3,5 miljoen euro.

Een en ander valt op te maken uit het projectplan dat is opgesteld en onlangs naar de gemeenteraad is gestuurd. Hoe hoog de daadwerkelijke bouwkosten zullen zijn blijft onzeker, waarschuwt het college van B en W. ,,Op dit moment is een zeer globale inschatting gemaakt van alle kosten. Het risico bestaat dat de kosten hoger uitvallen", aldus het college.

Asbest

Het hangt onder meer af van welk bedrag er uit de aanbesteding van de werkzaamheden rolt. Ook wordt bekeken welke wensen de gebruikers van de sporthal hebben en worden er nog afspraken gemaakt over hoe hoog hun jaarlijkse bijdrage (huur) is voor de exploitatie van de hal. Bovendien dateert de sporthal van 1994 en bestaat het risico van aanwezigheid van asbest. Verwijdering daarvan werkt kostenverhogend. Reden dat er nu een bandbreedte is aangegeven (3 tot 3,5 miljoen) waarbinnen de bouwkosten waarschijnlijk zullen blijven.

Kort en goed komen de plannen erop neer dat Achter de Tuintjes fors wordt gerenoveerd. De bestaande laagbouw gaat plat en wordt vervangen door nieuwbouw. De buitenkant van de hal wordt gepimpt, vanuit de horecagelegenheid komt zicht op de zaal en er komen extra bergruimte en kleedkamers. Ook de buitenruimte en de parking worden aangepakt.

Wensen en ideeën

De komende maanden worden gebruikt om alle wensen en ideeën te verzamelen en om te zetten in een plan. Daarbij houdt de gemeente ook tegen het licht op welke manier het aanbestedingstraject loopt en hoe het beheer en de exploitatie van de sporthal in de toekomst gaan. Een en ander gebeurt in nauw overleg met de gebruikers en de omwonenden.