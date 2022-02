Verdachte (18) met vuurwapen bij zich twee keer achter elkaar betrapt op rijden zonder rijbewijs in Tilburg

De man werd rond 04.30 uur door agenten in de Sint Hubertusstraat bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs. Even later zag een agent een paar straten verderop de man weer rijden, waarop hij hem een stopteken gaf. De verdachte sloeg op de vlucht en er ontstond een korte achtervolging.

Op de Beneluxlaan wordt de 18-jarige opnieuw aan de kant gezet. Hij verzet zich bij zijn arrestatie. Uiteindelijk is de verdachte in de boeien geslagen, waarbij agenten ontdekken dat hij een vuurwapen bij zich draagt. De man is meegenomen naar het bureau en zijn auto is in beslag genomen omdat hij vaker bekeurd bleek te zijn voor het rijden zonder rijbewijs.