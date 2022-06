Verdachte (22) van dodelijk verkeersongeluk in Tilburg blijft langer in voorarrest

Met video Jongen (12) zwaarge­wond bij botsing met bestelbus in Moergestel

MOERGESTEL - Een 12-jarige jongen is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing met een bestelbus aan de Oirschotseweg in Moergestel. Een traumahelikopter bracht de tiener naar het kinderziekenhuis in Nijmegen.

14 juni