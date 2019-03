Verdachte aangehouden na ongeluk waarbij auto over de kop sloeg op A58

Ree doodgebe­ten door hond in Oisterwijk­se bossen: ‘Je kan er donder op zeggen dat het weer gebeurt’

16:43 OISTERWIJK - In de bossen tussen Oisterwijk en Udenhout is zaterdagmiddag een reetje doodgebeten door een hond. Boswachter Mark Spapens is helemaal klaar met baasjes die hun hond los laten lopen in de bossen, terwijl dat helemaal niet mag.