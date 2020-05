Verdachte aanrandingen Kempen stond iets na 08.00 uur op de stoep bij politie, buurt blijft alert

In Goirle stapelen de tekorten zich op. Tegenslag na tegenslag

20 mei GOIRLE - De tekorten in Goirle stapelen zich op. Na het rampjaar 2019 waarover de gemeente 3,5 miljoen euro in het rood staat, dient zich voor 2020 ook een tekort van zeker drie miljoen aan. Goirle teert in op de reserves. Daar zit straks minder dan twee miljoen in. Dat is onder de kritische ondergrens voor de gemeentelijke weerstandsreserves. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van wethouder Johan Swaans (VVD, financiën).