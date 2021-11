Verdachte bekent drie aanslagen op Poolse supermarkten waaronder in Tilburg

Goirle geeft fors meer geld uit dan andere gemeenten aan sociaal domein: ‘op termijn onhoudbaar’

GOIRLE - Goirle geeft per inwoner fors meer geld uit aan jeugdzorg, wmo en andere zaken in het sociaal domein, dan vergelijkbare andere gemeenten. Het college van B en W stelt een onderzoek in naar hoe dat kan. ,,Op zich is meer geld uitgeven niet fout, maar op de lange termijn is het onhoudbaar.”

30 oktober