Verdachte die werd gezocht voor meerdere inbraken opgepakt op Eindhoven Airport

De verdachte brak op 20 december 2020 in bij een woning aan de Raadhuisstraat in Berkel-Enschot. Volgens de politie had de man sporen achtergelaten, zo ook vingerafdrukken. Later bleken deze afdrukken een match te zijn met de 35-jarige verdachte. Hij wordt ook verdacht van een woninginbraak in Oisterwijk en in het Gelderse Wilp.