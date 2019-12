Verdachte schot op woning in Tilburg al eerder gepakt met pistool

TILBURG - De 19-jarige jongen die ervan wordt beschuldigd een kogel te hebben afgevuurd op de woning van zijn oom en tante in Tilburg, was twee maanden daarvoor al in Almere aangehouden met een ander, doorgeladen pistool. En hij liep nog in de proeftijd van een veroordeling wegens drugs.

De strafzaak tegen hem in Breda is echter aangehouden omdat de deskundigen het oneens zijn over de verdere aanpak. Moet het strafrecht voor jeugd of volwassenen worden toegepast? En welke pedagogische maatregelen zijn mogelijk om de jongen nog op het rechte spoor te krijgen? De verdachte is verstandelijk beperkt en zit nu vast in een jeugdinrichting.

Ruzie in de familiekring

De officier van justitie verwijt hem primair poging tot doodslag. De jongen loste op 9 juni een schot af op de woning van zijn oom en tante aan de Berkvensstraat in Tilburg. De aanleiding was iets van een een ruzie binnen de familiekring. Hij bevond zich met het pistool ongeveer drie meter van de voordeur. Een tante stond in de deuropening. Een oom was binnen met twee kinderen. De jongen zegt dat hij bewust op de muur heeft gericht. Er zat een inslag tussen de deur en het raam.

Volgens zijn raadsvrouw is er ook geen enkele aanleiding te veronderstellen dat hij de opzet had om iemand te doden. De officier van justitie vindt echter dat hij wel degelijk het risico heeft genomen dat er iemand geraakt zou worden. Want de verdachte kon niet zien of er iemand achter het raam stond.

Doorgeladen vuurwapen

Bovendien wijst de aanklager erop dat de jongen twee maanden eerder, op 6 april, in Almere was aangehouden met een doorgeladen vuurwapen. En hij had net een veroordeling voor drugs aan zijn broek en liep daarvoor nog in de proeftijd. Dus drie strafbare feiten in één jaar. Vanwege het risico van recidive wees de rechtbank dan ook een verzoek van de raadsvrouw af om hem voorlopig vrij te laten.