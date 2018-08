Verdachte steekpartij Tilburg nog steeds voortvluchtig

Oud-tb­s'er uit Tilburg die meisje (9) betastte weer vast

12:47 TILBURG/BREDA - In de rechtbank in Breda werden donderdag stuitende beelden getoond van een 49-jarige Tilburger. De voormalige tbs'er betastte in januari vorig jaar een meisje van negen jaar oud in de bibliotheek op het Koningsplein in Tilburg.