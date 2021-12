Verdachte steekpartij vrij dankzij actievoerende tolk

VIDEO Man (40) raakt zwaarge­wond bij botsing tegen boom in Tilburg

TILBURG - De bestuurder van een bestelauto is zondagochtend rond 10.30 uur zwaargewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Taxandriëbaan in Tilburg. Een traumahelikopter is dichtbij geland.

