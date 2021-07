Verdachte van inbraken betrapt met koevoet, maar Tilburg mag hem geen dwangsom opleggen

Het is 7 maart 2020 rond half twaalf in de avond als twee mannen door de politie aan de kant worden gezet omdat de automobilist door rood rijdt. Agenten ruiken vervolgens een sterke henneplucht en doorzoeken de auto. In een opbergvak achter de bestuurdersstoel worden werkhandschoenen gevonden. Uit een rode paraplu in de achterbak komt een koevoet tevoorschijn. De mannen blijken vervolgens ook verdacht te zijn van meerdere inbraken of diefstallen bij woningen en bedrijven, dus houden de agenten de twee mannen aan.