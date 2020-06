Verdachte van overal in Tilburg showt rechter zijn torso: ,,Is dit een normaal postuur?"

Drive-in bioscoop in Goirle: ‘Grease’ en ‘Bohemian Rhapsody’

15:00 GOIRLE- Op het terrein van Antonis Verhuur aan de Nieuwkerksedijk in Goirle in vrijdag en zaterdag een drive-in bioscoop. De eerste avond is de film 'Bohemian Rhapsody’ te zien, een avond later de klassieker ‘Grease'. De vertoningen beginnen als de zon ondergaat. Dat zal tegen 22.15 zijn, als het bewolkt is iets eerder.