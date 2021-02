Verdachten aangehouden voor brutale overvallen in Tilburg

Leeroy Owusu: ‘Meer muziek in de kleedkamer van Willem II, svp’

18 februari Willem II verkeert al een tijdje sportief in zwaar weer, maar het is niet alleen maar kommer en kwel bij de Tricolores. Op z'n tijd wordt er best nog gelachen, vertelt rechtsback Leeroy Owusu. ,,Maar ik wil vaker muziek in de kleedkamer na een wedstrijd. Want dat betekent dat we een goed resultaat hebben gehaald.”