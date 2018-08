Verdachten bommelding station Tilburg vrijgelaten, geen strafbaar feit begaan

Auto slaat over de kop en botst tegen boom vlakbij terrein Decibel

12:09 HILVARENBEEK - Op de Tilburgseweg in Hilvarenbeek is maandagochtend een auto over de kop geslagen en tegen een boom gebotst. Dat is vlakbij het terrein van Decibel. De bestuurder van het voertuig is door de brandweer uit de auto gehaald. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen.