Verdozing in Tilburg? Stop alles dan maar in één doos, van goud

De Gouden Doos heet het. Een gebouw voor XXL-logistiek in de overtreffende trap. ,,Hiermee heb je geen Wijkevoort meer nodig”, zegt Vincent van Heesch, een van de vier ontwerpers. Sterker, rekent hij voor, dat steeds meer omstreden rakende bedrijventerrein in wording past er ruim drie keer in.