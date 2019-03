Verdwenen kerken in Tilburg in kaart gebracht ‘voordat iedereen het straks vergeten is’

Hoge nood geldt niet als juridische noodtoe­stand

9:04 TILBURG - Hoge nood geldt zeker niet als noodtoestand in juridische zin, zo bleek bij de kantonrechter in Tilburg. ,,Als ik maar een visje hoor spartelen dan moet ik plassen edelachtbare", zo probeerde een visser in Dongen onder een boete voor wildplassen uit te komen. Vanwege hoge nood mag je ook niet op de vluchtstrook rijden, zo weet een haastige Rotterdamse chauffeur op de A58 bij Gilze en Rijen inmiddels. ,,Ik zal hier open kaart spelen: ik had in mijn broek gedaan."